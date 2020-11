LIVE | Burgemeester wil hogere coronaboetes voor illegale feesten

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer pleit voor hogere boetes voor organisatoren van illegale feesten. „Deze feestjes zijn asociaal en onverantwoord in een tijd waarin we allemaal ons best doen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en verdere schade aan de economie te beperken”, zegt de burgemeester van Haarlemmermeer.

Schuurmans doelt op een illegaal Halloweenfeest dat in de nacht van zaterdag op zondag werd gevierd op een vakantiepark bij Halfweg. Daar kregen zeventig aanwezigen een boete, meldt de politie. Schuurmans heeft geen goed woord over voor de organisatoren van illegale feesten in coronatijd. „De organisatoren vind ik crimineel en zouden wat mij betreft hogere boetes opgelegd mogen krijgen”, zegt ze op Twitter.

Verspreid over heel Nederland stuitte de politie dit weekend op illegale feesten. Tientallen mensen uit heel Nederland wilden in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van het Spoorpad in Weesp een illegaal feest bezoeken. De politie Gooi en Vechtstreek wist dat te voorkomen door waarschuwingen en bekeuringen uit te delen.

In het dorp Prinsenbeek bij Breda deelde de politie zondagochtend boetes uit aan ruim 25 jongeren die de noodverordening overtraden met hun feest in een bos. Drie van hen konden zich niet legitimeren en werden aangehouden.

De politie in Zeeland beëindigde illegale feesten in Goes, Terneuzen en ’s-Heer Abtskerke. In een loods aan de Lorentzstraat in Goes bekeurde de politie bijna dertig feestende jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 21 jaar oud. In Terneuzen kregen negen jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud een bekeuring. In ’s-Heer Abtskerke kwamen negen jongeren samen in een bouwkeet. Ze gingen met de agenten in discussie over de coronamaatregelen. Een van hen, een 21-jarige inwoner van Den Bosch, beledigde een agent. Hij is aangehouden en zit vast op het politiebureau.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de politie een illegaal feest beëindigd in Utrecht.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

In Australië zijn zondag voor het eerst sinds juni geen nieuwe lokale besmettingen met het coronavirus geregistreerd

Proces rond bloedbad Charlie Hebdo opgeschort vanwege corona

In zeker zes penitentiaire inrichtingen in Argentinië protesteerden gevangenen tegen het bezoekverbod vanwege de coronapandemie

Voor het eerst meer dan 20.000 besmettingen op een dag in België

Financieel-economisch:

Sport:

Sport Kort: Tour Down Under gaat in 2021 niet door

Geen publiek welkom bij slotrace MotoGP in Portugal

Spaanse media: Bankroet dreigt voor FC Barcelona

Entertainment: