LIVE | Johnson: er is geen alternatief voor lockdown

De Britse premier Boris Johnson zal maandag in het Britse parlement waarschijnlijk zeggen dat er geen andere keuze is dan een lockdown in Engeland om een tweede golf van de coronapandemie in te dammen.

Na zich gedurende het grootste deel van de afgelopen maand te hebben verzet tegen oproepen voor een nieuwe nationale lockdown, kondigde Johnson zaterdag aan dat de beperkingen in heel Engeland op donderdag na middernacht beginnen en tot 2 december duren.

Het Verenigd Koninkrijk, dat het hoogste officiële aantal coronadoden in Europa heeft, krijgt er dagelijks meer dan 20.000 nieuwe besmettingsgevallen bij. Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat een worstcasescenario van 80.000 doden deze winter zou kunnen worden overschreden. „Modellen van onze wetenschappers suggereren dat, tenzij we nu actie ondernemen, we in de winter sterfgevallen kunnen zien die twee keer zo erg zijn of meer in vergelijking met de eerste golf.” Dat is wat Johnson volgens zijn woordvoerders maandag naar verwachting gaat zeggen. „Geconfronteerd met deze laatste cijfers, is er geen andere keuze dan verdere actie op nationaal niveau te ondernemen.”

Alle niet-noodzakelijke winkels moeten dicht. Maar in tegenstelling tot de lockdown van afgelopen voorjaar mogen onderwijsinstellingen, zoals scholen en universiteiten, openblijven. Het Britse parlement stemt woensdag over de nieuwe maatregelen.

In Groot-Brittannië zijn tot nu toe 46.717 Covid-19-sterfgevallen gemeld.

