Beth Holloway reageert geschokt na aanslag op Peter R. de Vries

Peter R. de Vries met de moeder van Natalee Holloway en zijn Emmy in New York. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De moeder van Natalee Holloway, Beth, is geschokt nadat ook in de Verenigde Staten het nieuws over de moordaanslag op Peter R. de Vries is doorgedrongen. „Ik ben er kapot van, het komt hard aan”, zegt Beth Holloway tegen Hart van Nederland.