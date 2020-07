9-jarige Kimmie bezweek aan corona

Er overlijden wereldwijd mondjesmaat kinderen door Covid-19 maar het bijzondere aan deze zaak lijkt dat ’Kimmie’ geen onderliggende ziekte had.

Kimora Lynum overleed in haar bed, thuis in haar ouderlijk huis in Gainesville, zo meldt nieuwszender WTLV. „Het was zo’n vrolijk en blij meisje”, zegt haar nichtje Dejeon.

Kimmie werd volgens familie uit het niets plotseling ernstig ziek. Haar temperatuur schoot omhoog. „Van het ene op het andere moment was het mis” zegt Dejeon. Het meisje werd met hoofd- en buikpijn naar een ziekenhuis gebracht, maar daar stuurden ze haar weer naar huis zonder Kimmie te testen op corona.

Zes dagen later voelde ze zich na een middagje spelen plotseling niet lekker. Binnen een paar uur ging het mis. Uiteindelijk begaf haar hart het, aldus de familie. Reanimatie mocht niet meer baten. Achteraf werd vastgesteld dat ze corona had.

Haar gezin vraagt zich af hoe ze besmet kon zijn geraakt met het virus, want Kimmie was eigenlijk de hele zomer thuisgebleven en had geen contact met zieke mensen.

Kimmie had geen broertjes of zusjes. Haar vader Theophilus Lynum werd in april doodgeschoten, aldus Amerikaanse media. „Dit is een dubbele slag. Eerst hebben we haar vader begraven, en nu Kimmie”. De familie heeft een inzamelingspagina opgezet om haar begrafenis te kunnen betalen.

In Nederland is op 27 juli nog maar 1 iemand onder de 24 overleden door het coronavirus.