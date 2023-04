Afschot van wolven meteen op agenda van nieuwe Provinciale Staten Gelderland

BBB wil afschot van wolven die te dicht in de buurt van mensen komen, die in de buurt van vee zitten of die landbouwhuisdieren hebben aangevallen. Jachtaktehouders zouden een ontheffing moeten krijgen om op dergelijke wolven te schieten. De provinciale faunabeheerders moeten een plan maken hoe ze in de toekomst duurzaam met wolven willen omgaan, aldus de partij.

Volgens de Gelderse fractie van BBB zouden andere Europese landen al gebruik maken van ruimte die de regels bieden om wolven aan te pakken. De fractie stelt dat aan de wolf "ten onrechte een meerwaarde wordt toegekend voor wat betreft de biodiversiteit". Daarvoor zou geen wetenschappelijk bewijs zijn.

In Gelderland zitten de meeste wolven van Nederland. Volgens wolvendeskundigen vallen wolven op de Veluwe nauwelijks vee aan, omdat er ruim voldoende wild rondloopt. BBB bezet 14 van de 55 Statenzetels in Gelderland. Gelderland heeft nog geen nieuw college van Gedeputeerde Staten.