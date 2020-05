’Helft ov-gebruikers niet van plan straks te gaan reizen door mondkapjesplicht’

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

HILVERSUM - De helft (48 procent) van de mensen die voor de coronacrisis gebruik maakten van het openbaar vervoer, is niet van plan met het ov te reizen zodra het dragen van mondkapjes verplicht is. Dat concludeert EenVandaag na een peiling onder bijna 23.500 leden van het eigen Opiniepanel. Velen kiezen dan liever voor de auto, fiets of gaan lopen.