Zoektocht naar vier vermiste kinderen na vliegtuigcrash Colombia

Het gaat om kinderen van 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en van 11 maanden oud. Het vliegtuig was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Soldaten en de inheemse bevolking hebben eigendommen en een deels opgegeten appel gevonden in het gebied rond de plaats van de crash. Mogelijk zijn de vermisten dus nog in leven.