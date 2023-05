Premium Het beste van De Telegraaf

Door na coronapandemie Zorgreservisten blijven actief: ’Ik kan verschil maken’

Door Klaartje Bax

Sonja Verlinde: „Als oud-verpleegkundige kan ik bijdragen.” Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

Tijdens de coronapandemie staken heel wat oud-zorgmedewerkers hun hand op om extra bij te springen in ziekenhuis of zorginstelling. Niet altijd werd er van dat hulpaanbod gebruikgemaakt omdat het te veel voeten in de aarde had voor zorgorganisaties. Wel leidde het in 2021 tot de oprichting van de Nationale Zorgreserve die inmiddels over 3200 reservisten beschikt, die paraat staan om bij te springen.