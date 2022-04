Telegraaf Formule 1 podcast

Na de derde Grand Prix in Australië wordt de balans opgemaakt. Is Ferrari, en dan met name Charles Leclerc, nog te kloppen? En wat is makkelijker, een snelle auto betrouwbaar maken of een langzame auto snel? Terug uit Melbourne praat verslaggever Erik van Haren in de Formule 1-podcast van De Telegraaf weer uitgebreid met voormalig coureur Christijan Albers over de actuele thema’s in de Formule 1 en het perspectief van Max Verstappen voor de rest van dit seizoen.

