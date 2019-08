Hezbollah ontkent neerhalen Israëlische drones

Nasrallah noemde de aanwezigheid van drones boven Libanon een „zeer, zeer, zeer gevaarlijke ontwikkeling.” Hij dreigde in een reactie met gewapend verzet. „Wij zullen niet toestaan dat zoiets als dit gebeurt, wat de prijs ook is”, zei hij op de Libanese televisie. Volgens hem waren de nachtelijke drone-aanvallen gericht tegen een specifiek doel in een door Hezbollah overheerste voorstad in Beiroet.

Het incident was volgens Nasrallah „de eerste duidelijke Israëlische schending” van het bestand dat van kracht was sinds de twee partijen een maand durende oorlog uitvochten in 2006.

De eerste drone stortte neer in Beiroet, terwijl een tweede vlak boven de grond ontplofte en enige schade veroorzaakte in de buurt van het mediacentrum van Hezbollah in de voorstad Dahiyeh. Het Israëlische leger heeft geen reactie gegeven op het incident.