Weer verdachte aangehouden voor dodelijk schietincident Amsterdam-West

AMSTERDAM - De politie heeft in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Roudile Paquay een 33-jarige man uit Almere aangehouden. Het is de derde verdachte die is aangehouden in de zaak. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van Roudile, begin dit jaar.