Erop of eronder voor technocraat Menno Snel

Volgens meerdere partijen moet er een klein wonder gebeuren, wil technocraat Menno Snel morgen nog staatssecretaris zijn. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) moet vandaag in de Tweede Kamer vechten voor zijn politieke leven. Het krediet dat de verse, van buiten gehaalde D66’er eerst nog had, is vanwege de schrijnende toeslagenaffaire tot een minimum verdampt. Er moet volgens meerdere partijen een wonder gebeuren, wil de supertechnocraat morgen nog bewindsman zijn.