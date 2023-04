Arrestaties rond De Kuip in Rotterdam voor bekerfinale Ajax-PSV

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om mensen die probeerden vuurwerk het stadion binnen te smokkelen of zaken zoals belediging.

De woordvoerder zegt dat er sprake is van een goede sfeer rond De Kuip. „Het lijkt erop dat het een voetbalfeest gaat worden.” Volgens een verslaggever van het ANP is er een enorme politiemacht op de been en is het „rustig en gemoedelijk” bij het stadion. Het binnenrijden van de supportersbussen en de spelersbussen verliep zonder incidenten.

De bekerfinale begint om 18.00 uur.