Zeker vijftig arrestaties rond bekerfinale Ajax-PSV

Supporters van beide clubs slaagden er wel in vuurwerk het stadion binnen te smokkelen. Bij het begin van de wedstrijd werd achter beide doelen vuurwerk afgestoken. Vanwege de rookontwikkeling liet scheidsrechter Dennis Higler het duel enkele minuten later beginnen.

De politie sprak van een goede sfeer rond De Kuip voor de wedstrijd en meldde dat ook na afloop van de wedstrijd zich geen ongeregeldheden voordeden. „We zijn best tevreden met wat deze dag heeft gebracht.”

PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen.

Zondagavond huldiging

De spelers van PSV worden zondagavond nog gehuldigd in het eigen Philips-stadion na de winst van de finale van de KNVB beker. In De Kuip in Rotterdam werd Ajax eerder zondagavond na penalty’s verslagen, na een gelijke stand na reguliere speeltijd en verlenging. Het stadion in Eindhoven is vanaf 21.45 uur geopend, laat de club op de website weten.

„Hier wordt niet alleen de PSV-selectie en -staf gehuldigd, maar ook de supporters. De sfeer die tijdens de bekerfinale in De Kuip heerste, heeft bijgedragen aan de uiteindelijke overwinning. Daarom willen we dit gezamenlijk vieren”, schrijft de club uit Eindhoven.