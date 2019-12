Smelten voor zeehondenpup Silver

„Doodmoe ligt de pasgeboren zeehondenpup in de opvang”, aldus Ecomare. „Hij kan zijn ogen nauwelijks open houden. Aan het spoor in het zand te zien heeft hij lang op het strand rondgezworven.” De pup is naar schatting een week oud en werd gevonden bij paal 23 op het Noord-Hollandse Waddeneiland.

Omdat de jonge grijze zeehond, die normaal gesproken met een lange witte vacht wordt geboren, volgens Ecomare ’opvallend grijs van kleur’ is, heeft de zeehondenopvang het dier Silver genoemd. Silver weegt 13,4 kilo en is naar schatting een week oud. Dat is te jong om alleen te kunnen overleven in de natuur en een moederzeehond was nergens te zien, waardoor Silver door verzorgers is meegenomen. Een andere jonge zeehond is wel achtergelaten, omdat die volgens verzorgers ’groot en dik genoeg’ was om het te redden. Wel wordt het dier in de gaten gehouden.

Ⓒ Foto Ecomare

Geboortes

Op zandplaten de Waddenzee is het geboorteseizoen volop aan de gang. „Door de harde wind en hoge golven kunnen ze van de zandplaat afspoelen en hun moeder kwijtraken”, aldus Ecomare. „Silver heeft waarschijnlijk een tijd in het water doorgebracht, voor hij aanspoelde op het strand. Jonge grijze zeehonden kunnen wel zwemmen, maar doen dat in principe niet in de eerste weken van hun leven.”

Het dier is voor geïnteresseerden te bekijken door de ramen van de quarantaineruimte, en mag over ruim een week zijn eerste haring eten.

Bekijk ook: Zeehond verstrikt in visnet Den Helder