Opvang Oekraïners in oud ziekenhuis Meppel ontruimd door ’verdachte geur’, blijkt koeienmest

Het voormalige Diaconessen ziekenhuis in Meppel moest maandagavond op last van de brandweer en politie worden ontruimd vanwege een sterke geur. Even werd gedacht aan een gaslek. Na metingen van de brandweer bleek echter al gauw dat een boer in de omgeving mest had uitgereden over zijn land. De Oekraïners mochten na ongeveer een uur weer naar binnen.