Topmodel Lonneke Engel doet aangifte tegen Belastingdienst

In de aangifte staat dat Engel en haar partner de jarenlange jacht van de Belastingdienst hebben ervaren als „een financiële en sociale gijzeling.” Engel heeft telkens meegewerkt aan het onderzoek, aldus Diekstra, omdat zij niets te verbergen had. De Belastingdienst drong onder meer binnen op het erf van vrienden en zij werd bestookt met brieven waarin zij kreeg opgedragen twaalf jaar aan bewijzen over te leggen, van vliegtickets tot overzichten van mobiele telefoons.

Diekstra: „Al hun tijd werd maandenlang volledig besteed aan het opvragen en aanleveren van documenten. Hun leven stond compleet stil en beiden ontwikkelden ernstige gezondheidsklachten door de stress en onzekerheid. Haar partner belandt mede hierdoor in het ziekenhuis en cliënte is tot op de dag van vandaag nog steeds onder behandeling.” Volgens de raadsman hebben de ambtenaren van de Belastingdienst hun macht misbruikt. Engel is van meet af aan behandeld als schuldige en haar recht op privacy is volop geschonden, vindt Diekstra.

Omdat de Belastingdienst zijn Amerikaanse pendant IRS inschakelde, kwam Engel ook in de VS in een kwaad daglicht te staan, meent zij. Diekstra schrijft in de aangifte dat het vrijwel niet anders kan dan dat de Belastingdienst ook de IRS vals heeft voorgelicht, door te doen alsof de middelen tot onderzoek in Nederland waren uitgeput. Dat blijkt niet het geval, aldus de raadsman. De Belastingdienst zou zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte.

In januari is het onderzoek gestopt, zegt de raadsman, nadat de Belastingdienst heeft vastgesteld dat Engel inderdaad inwoner is van de Verenigde Staten, zoals zij zelf heeft gezegd. Volgens Diekstra had de dienst dit in 2006 zelf al vastgesteld.

De Eindhovense Engel maakte als model onder meer furore als model voor Ralph Lauren.