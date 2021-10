Kamer worstelt met evacueren en asiel verlenen Afghanen

Onder de zogenoemde motie-Belhaj moeten Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt aangemerkt worden als ’systematisch vervolgde groep’. Daardoor hebben ze recht op evacuatie naar en uiteindelijk ook asiel in Nederland. Ook hun ’kerngezinnen’ mogen mee. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Want hoe definieer je het ’kerngezin’, maak je daar uitzonderingen op voor schrijnende gevallen, en hoeveel mensen kan ons land überhaupt aan?

Aantallen

Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) luidde deze week de noodklok, en zei dat de opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland overstromen. In het Groningse Ter Apel wordt zelfs noodgedwongen op stoelen geslapen. Het was daags nadat de bewindsvrouw blunderde door te waarschuwen voor een instroom van 100.000 Afghanen.

Zo hoog loopt het aantal niet op, klinkt het sussend vanuit hulporganisaties en ministeries. Zij spreken van enkele honderden, tot aan een paar duizend mensen. Het daadwerkelijke aantal is in elk geval nog niet duidelijk. D66-Kamerlid Belhaj, initiatiefnemer van de motie, zegt de opheldering van het ministerie over het aantal personen te willen afwachten. „Er zullen in de mailbox van Buitenlandse Zaken ook veel mensen zitten die, hoe schrijnend hun verhaal ook, daar niet onder vallen.”

Uit een mailbox van Buitenlandse Zaken voor hulpaanvragen uit Afghanistan werden zo’n 18.000 mailtjes gevist van mensen die onder de motie-Belhaj zouden kunnen vallen. Maar vele e-mails hebben betrekking op meerdere mensen, allereerst gezinnen, aldus Buitenlandse Zaken. Het gaat dus om verzoeken van „vele tienduizenden personen.”

’Laat haar maar stikken’

Is dat te behappen? Partijen nemen een afwachtende houding aan tot de Kamerbrief binnenkomt die duidelijkheid moet scheppen over het aantal Afghanen dat onder de motie-Belhaj valt. CDA’er Boswijk is vertwijfeld. „Ik snap ook wel dat niet iedereen hierheen kan komen”, zegt hij. „In principe mag alleen het kerngezin mee. Maar als er een omaatje van 89 bij het gezin inwoont, kun je niet zeggen van ’laat haar maar stikken’.”

Andersom klinkt het bij de ministeries dat de knip en het aantal dat we moeten opnemen toch echt een politieke keuze is. Zo ontaardt ook dit vraagstuk weer in een spelletje vingerwijzen. Aan de vraag waar de knip gemaakt moet worden, durft niemand zijn vingers te branden.

Ter rechterzijde klinkt een schouderophalend ’ik zei het toch’. „De motie Belhaj was, hoe sympathiek ook, gewoon te ruim en dus nauwelijks uitvoerbaar”, zegt VVD’er Van Wijngaarden. „Het is eerlijker om van geval tot geval te kijken of iemand bescherming verdient, voor alle andere gevallen geldt: opvang in de regio.”

Chaos

„Wij hebben van begin af aan gewaarschuwd voor de chaos die de motie-Belhaj zou veroorzaken”, zegt ook Kamerlid Eppink (JA21), die vindt dat alleen Afghaanse tolken recht hebben op asiel in Nederland. „Daar hebben we helaas gelijk in gekregen. Nederland kan het niet aan. Afghanen moeten worden opgevangen in de regio, daar zijn ze veilig.” Ook PVV pleit voor opvang in de regio.

In de Tweede Kamer klinken zorgen over opvang in Nederland. VVD’er Valstar oppert dat containerwoningen soelaas kunnen bieden. Volgens D66-Kamerlid Podt zit er nog wel rek in asielopvang. „Op een aantal plekken moet nu zo snel mogelijk crisisopvang komen.” Al moet er op lange termijn geld en aandacht worden besteed aan ’degelijke opvang’.

Vrijdag buigt het kabinet zich tijdens de ministerraad opnieuw over dit vraagstuk, en volgende week gaat de Kamer erover in debat.