Man vraagt vrouw ten huwelijk in Alphense gevangenis

,,Jezus’’, is het enige wat de vrouw kan uitbrengen als ze nietsvermoedend de cel binnenkomt. De man pakt haar handen vast. ,,16 jaar geleden hebben we elkaar op deze plek ontmoet. En nu, 16 jaar later, wil ik jou op deze plek één belangrijke vraag stellen.’’ De man gaat op z’n knieën: ,,Wil je met mij trouwen?’’

Zachtjes zegt de vrouw ‘ja’ en alle collega’s beginnen hard te juichen. Het liefjeskoppel valt elkaar in de armen.