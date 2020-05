RIVM: laagste aantal ziekenhuisopnames sinds 11 maart

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 41.319. Dat zijn er 232 meer dan op dinsdag. In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD’en.

Het RIVM kreeg 27 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames. Dat is het laagste aantal ziekenopnames sinds 11 maart. Ook deze registratie ligt wat achter op de werkelijkheid. Duidelijk is volgens het RIVM wel dat zowel de sterfte als het aantal opnames nog steeds daalt.