PVV heeft hoop zonder verwachtingen

Kandidaat-raadslid en Kamerlid Machiel de Graaf, die op de lijst staat om als stemmenkanon dienst te doen voor Scheveningen en Duindorp, hoopt dat de PVV het niet alleen in Den Haag beter doet maar ook landelijk gezien beter. „Maar dat is puur gevoel. Vier jaar geleden kwamen wij schuchter binnen op een paar plekken in het land. Ik verwacht dat het nu beter wordt dan destijds”, vertelt De Graaf met een biertje in zijn hand.

De PVV doet in dertig gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens PVV-leider Geert Wilders is het ’geweldig’ dat op die plekken van het land ’het unieke PVV-geluid’ te horen zal zijn. Toch wordt zijn partij al voor de stembusgang uitgesloten door anderen.

Teleurstelling

In Den Haag staan tien kandidaten op de lijst. In andere gemeenten blijft het voor de PVV – een partij zonder leden – ingewikkeld om op lokaal niveau geschikte kandidaten te vinden. Terwijl de PVV landelijk al jaren een van de grootste partijen is, blijkt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen maar in dertig gemeenten mogelijk. De PVV ontbreekt in sommige belangrijke gemeenten in het land. Zo neemt de partij niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en Rotterdam.

„In Den Haag hebben wij dappere mensen die op de lijst wilden. Maandenlang hebben we met zijn allen naar iets toe gewerkt. Nu zijn we in afwachting van de stemuitslag, we hebben het nu niet meer in eigen hand”, zegt lijsttrekker Sebastian Kruis in de kroeg waar via een tv de uitslagenavond van de lokale omroep wordt gevolgd. De opkomst van 43 procent in Den Haag is een teleurstelling bij de PVV’ers.

Uitgesloten

Overigens zijn er geen verwachtingen om een plekje te krijgen in het stadsbestuur. Het zal bij voorbaat niet eenvoudig worden omdat andere partijen de lokale PVV-afdelingen al hebben uitgesloten voor samenwerking om een gemeentebestuur te vormen. Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GL) roepen op niet met de partij van Wilders samen te werken. Wopke Hoekstra (CDA) zei de keus weliswaar bij de afdelingen te laten, maar vindt tegelijkertijd dat samenwerking met FvD en PVV ’niet kan’. Mark Rutte (VVD) zei tijdens een campagnebezoek in Leiden: „Ik zie onze afdelingen niet samen besturen met PVV en FvD, zeker niet gezien wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Ik denk niet dat het nodig is, maar desnoods roep ik de VVD-afdelingen ertoe op.”

Wilders reageerde furieus op de uitsluiting. „Wat een arrogantie om meer dan een miljoen PVV’ers in het foute kamp te stoppen. Daarmee tonen D66 en GL aan zelf de nieuwe fascisten van 2022 te zijn”, aldus Wilders.