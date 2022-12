Premium Het beste van De Telegraaf

Puinruimen na volledig geëscaleerde burenruzie in Heerlen: ‘Mijn hele leven naar de klote’

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Gemeente Heerlen en de politie moesten uiteindelijk ingrijpen om een burenruzie te beëindigen. Ⓒ Bas Quaedvlieg

Heerlen - Geen burenruzie in het recente verleden die zoveel aandacht kreeg als die tussen Lee E. (40) en Mohamed S. (42) in Heerlen. Het ging van treiteren naar plunderen. Nu is het aan de rechter.