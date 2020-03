Verbazing om megadrukte op Haagse Markt

Utrecht is erg verbaasd dat een groot deel van bezoekers de afstand van anderhalve meter negeert.

„Mensen lopen vlak naast elkaar en omarmen elkaar alsof er niets aan de hand is.”

Marktkooplui zeggen dat zij hun klanten er wel op wijzen, maar dat bezoekers zich er niet aan houden.

’Toezichthouders spreken niemand aan’

Toezichthouders lopen rustig rond in de mensenmassa’s. „Ik ben hen een tijdje gevolgd en zij spraken niemand aan met de boodschap om afstand te houden”, zegt Utrecht. „Je verwacht toch dat zij nu moeten ingrijpen.”

Het mooie weer trekt bezoekers massaal naar de markt. Marktkooplui willen niets liever dan hun klanten voorzien van de dagelijkse boodschap, maar lijken weinig grip te hebben op het winkelend publiek. „Het liefst willen zij natuurlijk openblijven. De lasten blijven als ze moeten sluiten wel gewoon doorgaan”, besluit Utrecht.

De gemeente Den Haag geeft nog geen commentaar op de drukte.

