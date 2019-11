LIVE ’Moordbroers’ horen strafeis

De al wegens twee brandstichtingen tot 16 jaar celstraf veroordeelde Maurits R. (25) staat voor vijf van de pogingen tot moord terecht, zijn 38-jarige broer Johannes W. (roepnaam Henri) voor twee.

Waarschijnlijk is er in meerdere gevallen sprake van een persoonsverwisseling. Zo werd een kapper uit Enschede met brandstof overgoten en in brand gestoken, terwijl hij zijn zaak pas 6 weken ervoor van het échte doelwit overgenomen had.

