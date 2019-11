OM: maximale celstraffen voor ’moordbroers’

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

ALMELO - Tegen de twee broers Johannes W. (roepnaam Henri) en Maurits R., die tezamen van maar liefst zeven moordpogingen verdacht worden, is maandagmiddag respectievelijk 25 jaar en 10 jaar plus 7 maanden cel geëist. Hierbij gaat het in beide gevallen om de maximaal mogelijke straf tegen deze ’hitmen’, zo maakte het Openbaar Ministerie bekend. „Iemand in opdracht van een ander vermoorden, dat is wat ze probeerden te doen. Voor een paar rotcenten”, aldus de officieren tijdens de zitting. „Het mag een wonder heten dat er geen doden zijn gevallen.”