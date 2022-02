Rotterdamse bezorger nog steeds in zorgwekkende toestand na zware mishandeling

Het incident gebeurde maandagmiddag rond 14.00 uur op de Steurweg in Hoogvliet (Zuid-Holland). De 42-jarige bezorger kreeg ruzie met een 29-jarige man. Volgens de politie wilde de man het pakket van de bezorger pakken, waardoor een ruzie ontstond.

De 29-jarige ging volledig door het lint en viel de bezorger aan. Hij werd in een zorgwekkende toestand met spoed naar het ziekenhuis gebracht. „Zijn toestand is hetzelfde als gisteren”, zegt een politiewoordvoerder. Het politieonderzoek is nog steeds in volle gang. De 29-jarige verdachte is opgepakt.

PostNL is op de hoogte van het incident. Het bedrijf wil nog niet kwijt of het vervolgstappen gaat nemen tegen de dader: „We willen niet op zaken vooruitlopen, dus ik kan er verder nog niks over zeggen”, aldus een woordvoerder.