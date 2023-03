Meer geld voor kleinere klassen en extra ondersteuning scholieren

Tot nu toe was er voor dit soort extra’s ondersteuning van leerlingen 52 miljoen euro per jaar beschikbaar, maar het kabinet verdriedubbelt dit bedrag. Het geld gaat naar 700 van de ruim 1400 middelbare scholen in Nederland. In totaal moeten 100.000 leerlingen profiteren van extra aandacht en begeleiding. ,,Dat zijn net die leerlingen waarvoor het thuis niet vanzelfsprekend is dat ze altijd huiswerkhulp kunnen vinden, en waarvan ouders ook geen geld hebben om bijles te betalen”, zegt Wiersma daarover. ,,Ik vind bovendien dat die kwaliteit op school moet worden geboden.”

Volgens Wiersma verschilt nu per school en ook de inkomenssituatie van de ouders of het onderwijs leerlingen ’echt alles biedt’ om een goede toekomst te kunnen opbouwen. „Dat betekent ook voor Nederland wat, want we hebben al die mensen ook echt nodig. Als er dan wat meer nodig is bij sommige jongeren, betekent het dat we daarvoor ook wat meer doen. En dat doen we met deze 105 miljoen.”

De 700 scholen hebben de ruimte om te kiezen wat ze met het geld doen, en welke vorm van extra begeleiding of ondersteuning het past bij de leerlingen. ,,We zien dat je daarmee vooruitgang kunt krijgen”, zegt Wiersma. „Het is ook niet het enige wat we doen. Zo steken we ook honderden miljoenen in het verbeteren van de basisvaardigheden (taal en rekenen, red.).”