Koud water en zomerse hitte: elk jaar tal van verdrinkingen in Gardameer

Vorige week overleed een 35-jarige man uit Sardinië plotseling in het Gardameer nadat hij een duik had genomen. Op 17 juli was een 41-jarige man met zijn vrouw en twee kleine kinderen met een bootje aan het varen op het meer. Hij verdronk toen hij vanuit de boot het water in dook. Eind mei stierf een vrouw in het Gardameer door verdrinking.

Nu de vakantie in volle hevigheid is losgebarsten, vertoeven veel Nederlanders aan de oevers van het beroemde meer. Precieze cijfers ontbreken, maar vermoedelijk trekt de regio in de zomer tienduizenden Nederlandse toeristen die een stacaravan huren of die met eigen vervoer en kampeerspullen neerstrijken op een camping aan het meer.

Thermische schok

Een verfrissende duik hoort erbij, maar is niet zonder risico, waarschuwen Italiaanse experts. De meest voorkomende oorzaak van de verdrinkingen is waarschijnlijk de zogeheten thermische schok. Het lichaam kan de plotselinge grote temperatuurverschillen tussen de hitte en het water niet aan. Een andere oorzaak is dat mensen niet goed genoeg kunnen zwemmen.

Wat betreft het Gardameer was vooral het jaar 2017 een ramp. Toen verdronken er vijftien mensen. Onder hen waren vier zelfmoorden.

Volgens het Italiaanse Hogere Instituut voor Gezondheid ISS sterven jaarlijks ruim vierhonderd mensen door verdrinking in heel Italië, dus gemiddeld meer dan één per dag. De leeftijdscategorieën met de meeste slachtoffers zijn die tussen 15 en 19 jaar en tussen 76 en 79 jaar.

Slechte zwemmers

Er zijn verschillende redenen waarom er zoveel mensen in Italië door verdrinking sterven. Volgens de kinderarts Italo Farnetani komt het omdat men in Italië slecht leert zwemmen. In de leeftijdscategorie tussen 5 en 18 jaar kan slechts 30% voldoende zwemmen. Nog eens 30% kan wel blijven drijven, maar weet zich geen raad bij de eerste problemen die zich voordoen. Dan is er ook nog een 10% in die leeftijdscategorie die alleen in een zwembad kan zwemmen.

Volgens Farnetani is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan in zee leren zwemmen. Ruim de helft van de mensen verdrinkt in zee (50,3%). De overige mensen verdrinken vooral in binnenwateren, zoals meren en rivieren (41,3%). De rest verdrinkt bijna altijd in zwembaden (8,3%). Er verdrinken veel meer mannen dan vrouwen.

De reddingswerker Davide Gaeta heeft zelfs een lijst opgesteld waarin hij alle slachtoffers van verdrinkingen opsomt. Hij stelt dat er te weinig bewustzijn is in Italië van de gevaren en wil daarom de aandacht op de tragedies vestigen.