Groningse burgemeester schrapt zeilfeest Vindicat na vernieling stadsbussen

Aanleiding is de chaos en de „bedreigende situatie” die vrijdagavond ontstond voor buschauffeurs en reizigers na een feest van Vindicat-leden bij het Zilvermeer in Groningen. „Vervoersmaatschappij Qbuzz werd al gedurende de dag geconfronteerd met veel studenten in de bussen, die zich niet altijd hielden aan de mondkapjesplicht en duidelijk was ook dat veel studenten al het nodige op hadden”, aldus Schuiling in een brief aan de gemeenteraad.

„De aanwezigheid van de grote groep studenten werd als intimiderend ervaren door andere passagiers en de buschauffeurs. Er zijn bijvoorbeeld veiligheidshamers uit de houders in de bussen gehaald.” Volgens Schuiling zijn met die hamers, anders dan in media werd gemeld, geen ruiten in de bus ingeslagen. Iedereen wilde volgens hem met bussen naar de binnenstad. „Uiteindelijk heeft de politie op moeten treden om de situatie daar weer rustig te krijgen.”

Grensoverschrijdend gedrag

De gemeente huurt experts in om bij studentenverenigingen „een nodige cultuurverandering te bewerkstelligen.” Grensoverschrijdend gedrag en gebrek aan zelfcorrigerend vermogen zijn daarbij belangrijke thema’s, volgens de burgemeester. Eerder op maandag was er een gesprek van bestuursleden van Vindicat met politie, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de gebeurtenissen van vrijdag. Daarbij werd besproken hoe de vereniging grensoverschrijdend gedrag in de toekomst denkt te voorkomen.

Van grote schade aan de bussen lijkt overigens geen sprake. Wel maakte Vindicat met vervoersbedrijf Qbuzz afspraken over een algemene schadevergoeding en over de inzet van bussen bij toekomstige evenementen.

De fractievoorzitters van de partijen in de Groningse gemeenteraad houden maandagavond een besloten overleg. Woensdag is er vermoedelijk een extra openbare raadsvergadering over de recente gebeurtenissen bij Vindicat.