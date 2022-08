Steeds meer Nederlandse bergwandelaars overlijden: hoe komt dat?

Premium Binnenland

Vakantiegangers op Franse camping in shock na zwembaddrama Nederlands meisje

Vakantiegangers op de Franse camping waar zaterdag in een zwembad een Nederlands meisje (9) om het leven kwam waren in shock toen duidelijk was hoe tragisch het ongeluk was geëindigd. Het zwembad werd onmiddellijk gesloten en er werd slachtofferhulp ingeschakeld.