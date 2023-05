Piloot Julio Poch ook in hoger beroep vrijgesproken voor dodenvluchten

Volgens Geert-Jan Knoops is de uitspraak „een complete rehabilitatie” voor Poch en wordt hem niks verweten. „Voor Julio, we hebben hem net even gesproken, is dit een waanzinnig moment”, aldus de advocaat aan tafel bij Jinek. „De man heeft veertien jaar van zijn leven hier naartoe geleefd.” Het is voor hem een definitieve bevrijding. „Dit betekent ook dat de overheid een enorme scheve schaats heeft gereden in Nederland.”

Poch werd in september 2009 gearresteerd in het Spaanse Valencia om vervolgens door Spanje te worden uitgeleverd aan Argentinië. Dat gebeurde nadat Nederland informatie aan Spanje had geleverd over de vlucht van Poch naar Spanje. Nederland zag zelf geen kans Poch uit te leveren, omdat hij ook de Nederlandse nationaliteit heeft.

In zijn vroegere vaderland zat de Transavia-piloot acht jaar vast op verdenking van misdaden tijdens het bewind van de junta tussen 1976 en 1983. Na zijn vrijspraak door de rechtbank kon Poch terugkeren naar Nederland, al ging de Argentijnse justitie wel in hoger beroep.

Een commissie onder leiding van voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse zei begin 2021 dat de Nederlandse overheid rechtmatig heeft gehandeld in het onderzoek naar Poch en de medewerking aan zijn aanhouding in Spanje. De commissie deed een jaar lang onderzoek, maar Geert-Jan Knoops noemde het destijds al „een eenzijdig en niet transparant onderzoek.”