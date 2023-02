Premium Het beste van De Telegraaf

Teheran prepareerde ondergrondse luchtmachtbasis Iran raakt akelig dicht in de buurt van een kernwapen

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Een toestel van de Iraanse luchtmacht in een ondergrondse schuilplaats. Iran hoopt op de modernere Su-35. Ⓒ ANP

TEL AVIV - Iran raakt akelig dicht in de buurt van een kernwapen. Het land verrijkt inmiddels, in ieder geval op kleine schaal, uranium tot 84 procent. Dat is slechts een paar procent verwijderd van de puurheid die geschikt is voor een atoombom.