Bedenker GIF-animaties overleden aan corona

Programmeur Wilhite werkte in 1987 aan het GIF-bestand (Graphics Interchange Format) toen hij voor het bedrijf CompuServe werkte. Het bestandsformaat is tegenwoordig mateloos populair in chatgesprekken voor het sturen van reacties, berichten en grappen. Korte, bewegende afbeeldingen worden in een GIF-bestand constant herhaald. Wilwhtie bedacht het GIF-bestand volgens zijn vrouw helemaal zelf. „Hij bedacht alles in zijn hoofd en programmeerde het dan op de computer.”

Op een online condoleanceregister wordt gerouwd om de dood van Wilwhite. „U veranderde de manier waarop wij als samenleving converseren”, schrijft iemand.

Stephen was volgens zijn vrouw omringd door familie toen hij overleed.