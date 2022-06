Ruim 1400 meisjes misbruikt door bende, maar falende politie buiten schot in Rotherham

Premium Columns

Gevangenissen moeten geen misdaadschool worden

De maffiaorde lijkt onverslaanbaar. De gebruikers hunkeren immers naar drugs. Zonder drugsgebruikers bestaat er geen drugshandel. Maar in de westerse wereld willen we het niet over gebruikers hebben. We willen niet tegen de drugsgebruikers zeggen dat zij uiteindelijk de moord op advocaten, journali...