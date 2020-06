Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland

Dat meldt BNR op basis van een gesprek met Santokhi.

De beoogd president wil zich daarvoor vasthouden aan de in Suriname geldende wetten en regels: „We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal”, zegt Santhoki. Begin deze maand won zijn partij, de VHP, de verkiezingen. De partij haalde vier zetels meer dan de NDP van president Bouterse. Daarmee is Santokhi de topkandidaat om president van het land te worden.

Wat Santokhi betreft bepaalt de rechterlijke macht wat er na het presidentschap van Bouterse met hem gaat gebeuren. „We zullen ons houden aan de wettelijke bepalingen.” Daarmee doelt Santokhi ook op de veroordeling in het proces rond de Decembermoorden. Daar kreeg Bouterse vorig jaar twintig jaar cel voor opgelegd. In Nederland moet Bouterse nog elf jaar uitzitten voor drugssmokkel.