Gedetineerde ontsnapt tijdens verlof na mishandeling begeleider

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

JJI Lelystad is een particuliere justitiële jeugdinrichting en maakt deel uit van Intermetzo. Ⓒ ANP / HH

LELYSTAD - Een begeleider van de justitiële jeugdinrichting Lelystad (JJI) is in maart tijdens het verlof van een gedetineerde uit de inrichting zwaar mishandeld en bedreigd. Dat gebeurde door de jeugddelinquent en vier andere personen. De dader uit de JJI is nog steeds voortvluchtig.