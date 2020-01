Filipino’s proberen wanhopig hun paarden van vulkaan Taal te redden

Een gewond paard valt bijna uit het bootje waarmee het gered werd. Ⓒ foto REUTERS

Manila - Meer dan 50.000 Filipino’s op het eiland Luzon moesten afgelopen week op stel en sprong huis en haard verlaten toen vulkaan Taal plotseling enorme kolommen van vuur en as uitspuwde. Wat achterbleef: duizenden paarden, geiten en varkens en talloze andere huisdieren. Nu komen ze terug om hun dieren op te halen. Met gevaar voor eigen leven want de autoriteiten hebben gewaarschuwd dat het risico op verdere uitbarstingen nog lang niet geweken is.