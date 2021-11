Oproep aan sportscholen: ban de zonnebank

Premium Verhalen achter het nieuws

Mirjam (35) werd ’ingehaald’ door borstkankergen: ’Stel traject niet uit!’

Mirjam Stoker, moeder van drie jonge kinderen, wist al jaren dat ze met de erfelijke genmutatie BRCA1 een grote kans had op kanker. „Ik dacht dat ik nog wel tijd had om preventief mijn borsten en eierstokken weg te laten halen en schoof dat traject voor me uit. Nu het niet zo gelopen is als ik wenst...