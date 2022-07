Huis van Afgevaardigden stemt voor F16-training Oekraïners : vraagtekens rond levering gevechtsvliegtuigen

In de VS bleef het nieuws grotendeels onder de radar. Het plan is onderdeel van een veel groter plan dat de financiering van het Pentagon voor het komende jaar vastlegt. Er is met de senaat bovendien nog een horde te nemen. Maar de Oekraïners zijn zonder twijfel. „Oekraïense piloten worden in de VS getraind in F15 en F16-toestellen”, zei een overheidsfunctionaris.

Die piloten worden niet voor niets getraind. En dus is het speculeren ook weer begonnen over hoe en wanneer de Oekraïense luchtmacht geholpen zal worden met nieuwe gevechtsvliegtuigen. De Oekraïners vliegen nu nog met Migs voorzien van verouderde Sovjet-techniek.

Escalatie

Amerika was steeds terughoudend. Het Witte Huis is bang dat Oekraïense piloten Amerikaans materiaal zullen gebruiken om ook Russische gebieden aan te vallen. Dat zou voor een grote escalatie zorgen. Een eerder plan om Poolse Migs naar Oekraïne te sturen in ruil voor Amerikaanse F16’s sneuvelde om die reden.

De Senaat stemt naar verwachting pas in september over de begroting en dus ook het trainingsplan. Ook als die hobbel is genomen zal het nog enige tijd duren voordat Oekraïense piloten in Amerikaanse vliegtuigen kunnen vliegen. De training duurt enkele maanden, en ook onderhoud van de vliegtuigen moet geregeld worden. In de tussentijd zal bepaald moeten worden welke f16s en f15’s naar Oekraïne gaan. De kans lijkt groot dat die dan via een bondgenoot geleverd zullen worden.