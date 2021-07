Live | Vader vermoorde advocaat Wiersum: ’Mijn kind is weg. Doorgestreept. Kapot geschoten’

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

De twee staan deze en volgende week terecht in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. „Een strijd kan ook op een fatsoenlijke manier geleverd worden: open, eerlijk en met een kritische geest”, zei de vader verder, terwijl zijn stem brak. „Wanneer Derk naar dit proces kijkt zal hij zich ervan willen overtuigen dat de verdachten zich in ieder geval voorzien van de hulp van de beste advocaten die beschikbaar zijn.”

„Als bewezen wordt geacht wat u verweten wordt, dan zou u zich moeten schamen”, aldus Wiersums vader in de video. „Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig; voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten. Wanneer u zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. Daar kunt u nu verder niks meer tegen doen.”

Brief voorgelezen

Een van de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum heeft dinsdag een korte, zelf geschreven verklaring voorgelezen. Daarin ontkent hij iedere betrokkenheid. Verder wil hij niets vertellen, zijn antwoord op iedere vraag is „ik ben niet tot antwoorden verplicht.”

Moreno B. zegt dat de zware beschuldigingen tegen hem niet kloppen. „Ik kan u garanderen dat ik Derk Wiersum niet heb doodgeschoten.” Hij heeft wel in de auto’s gezeten die bij de moord betrokken lijken. „Maar niet in de periode rond de moord”, vertelde hij.

In de buurt van zijn huis

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte.

Verdachte Giërmo B. werd negen dagen na de moord opgepakt, Moreno B. in januari 2020. In de tussentijd arresteerde de politie ook Anouar T., een neef van Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld in het geheel, maar zijn zaak is afgesplitst van die van de uitvoerders.

Voor het proces tegen de beide verdachten zijn vijf dagen uitgetrokken. Woensdag worden de strafeisen tegen beide mannen verwacht.