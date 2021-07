Vader vermoorde advocaat Wiersum: ’Mijn kind is weg. Doorgestreept. Kapot geschoten’

„Als bewezen wordt geacht wat u wordt verweten, dan zou u zich moeten schamen. Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad is treurig; voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.”

Hebben Moreno B. en Giërmo B. nagedacht wat ze teweegbrachten in het leven van een ander voordat ze aan de slag gingen, vroeg de vader van Wiersum? „Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel? Hebt u er tijdig over nagedacht dat u dát wat u nu het hardst nodig hebt, een advocaat, willens en wetens hebt afgebroken? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat u te weinig geld zou krijgen voor uw daad om echt rustig verder te kunnen leven? Dat u altijd afhankelijk zult blijven van een ander? Dat u dus bedonderd bent?”

Beide verdachten hebben zelf ook kinderen. Giërmo zelfs zes. De eerste werd geboren toen hij zelf 16 jaar oud was. „Die hebt u al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. Daar kunt u verder niks meer tegen doen”, aldus de vader van Wiersum. „Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten.”

De weduwe van Wiersum, zijn kinderen, moeder en zus kozen ervoor om geen gebruik te maken van hun spreekrecht, in verband met hun privacy.

Beide verdachten zeiden mee te leven met de familie van de advocaat, maar voegden er in een adem aan toe dat zíj niks met zijn dood te maken hebben. Net als tijdens de eerste procesdag beriepen Moreno B. en Giërmo B. zich op hun zwijgrecht en gaven ze geen antwoord op vragen. Moreno B. las nog wel een brief van zichzelf voor, waarin hij de rechtbank „garandeerde” dat hij de moord niet heeft gepleegd, om vervolgens weer te zwijgen.

Alleen tijdens de bespreking van hun eigen persoonlijke omstandigheden, een vast onderdeel van ieder strafproces, waren ze aanzienlijk spraakzamer. Beide mannen hebben een verstandelijke beperking (een IQ van 74) en een strafblad waarop meerdere delicten prijken. Zo werd Giërmo B. in 2012 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor een winkel- en woningoverval en kreeg Moreno B. vier jaar cel vanwege diefstal met geweld en vuurwapenbezit. Beide mannen hadden zowel wit als zwart werk dat ze nooit lang leken te behouden. Moreno B. kreeg jarenlang ten onrechte een Wajonguitkering, die hij nog moet terugbetalen. Het gaat om een schuld van 35.000 euro, naast een stapel openstaande boetes.

Giërmo B. heeft geen schulden, maar kennelijk wel een agressie-regulatieprobleem waarvoor hij eerder werd behandeld. „Dat werd me aangesmeerd”, zei hij. Hij vindt zichzelf niet agressief, hoewel zijn neef hem omschreef als „een vechtersbaas. Iemand met wie je niet moet zeiken.” Beide mannen reden veelvuldig rond in auto’s, maar haalden nooit een rijbewijs. „Nooit aan gedacht”, zei Giërmo B.

Beide verdachten benadrukten hoe belangrijk ze hun gezinnen vinden. Dat was Derk Wiersum ook voor zijn familie, zei de verdrietige vader. „Een onmisbare schakel in het gezin tijdens zijn opgroeien, een steunpilaar voor ons. Een broertje voor zijn zus en een bron van heel veel grappen en grollen. Je kind. Je weet dat het er is, maar dat je het absoluut nergens kunt vinden. Dat is verbijsterend en soms beneemt het je de adem.” De zaak gaat woensdag verder met requisitoir en strafeisen.

Liquidatieproces Marengo

Derk Wiersum was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte.