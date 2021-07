Verdachte moord Wiersum leest brief voor: ’Ik kan u garanderen dat ik hem niet heb doodgeschoten’

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Moreno B. zegt dat de zware beschuldigingen tegen hem niet kloppen. „Ik kan u garanderen dat ik meneer Wiersum niet heb doodgeschoten. Ik weet niet wie hij was, toen ik in de krant las dat hij was doodgeschoten.” Hij heeft wel in de auto’s gezeten die bij de moord betrokken lijken. „Maar niet in de periode rond de moord”, vertelde hij.

Medeverdachte Giërmo B. doet er ook, net als maandag tijdens de eerste zittingsdag, het zwijgen toe. Achteroverleunend in zijn stoel, kijkt hij zelfs de rechter niet altijd aan als er tegen hem gesproken wordt. Aan het einde van de ochtend raakte hij wel even geïrriteerd, toen de officier van justitie het over een mogelijk ’vriendinnetje’ van B. had. „Ik vind het niet leuk dat u haar ’mijn vriendinnetje’ noemt. Ik heb een vrouw en kind thuis. Daar heb ik veel respect voor, ik vraag u ook om respect te tonen.”

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte.

Verdachte Giërmo B. werd negen dagen na de moord opgepakt, Moreno B. in januari 2020. In de tussentijd arresteerde de politie ook Anouar T., een neef van Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld in het geheel, maar zijn zaak is afgesplitst van die van de uitvoerders.

Voor het proces tegen de beide verdachten zijn vijf dagen uitgetrokken. Woensdag worden de strafeisen tegen beide mannen verwacht.