Verdediging Poelatov reageert op OM en eist vrijspraak LIVE | Rechtbank verbaasd over online zetten processtukken MH17 door OM

Kopieer naar clipboard

Nabestaande Evert van Zijtveld arriveert bij het Justitieel Complex Schiphol voor een vervolgzitting in mei van het omvangrijke strafproces over het neerhalen van de MH17. Ⓒ ANP / ANP

SCHIPHOL - De rechtbank in de zaak-MH17 is „verbaasd” dat het Openbaar Ministerie vorige maand stukken uit het strafdossier in de zaak online heeft gezet via een speciale applicatie. Iedereen kan via deze interactieve website door processtukken bladeren. Volgens de rechters zijn zij minder dan een uur voorafgaand aan de publicatie ingelicht, waardoor zij stonden voor een „voldongen feit”, zo is donderdag gemeld in een zitting in de zaak-MH17 in het Justitieel Complex bij Schiphol.