Rechtbank geeft OM tik op de vingers vanwege het online zetten van processtukken MH17

De rechtbank werd daarover een uur tevoren ingelicht, toen publicatie al „onomkeerbaar” was, aldus een duidelijke geërgerde voorzitter Hendrik Steenhuis, die sprak van „een voldongen feit.” De rechtbank had nog maar net besloten om delen van het dossier onder voorwaarden ter beschikking te stellen aan nabestaanden, toen het OM ze wereldkundig maakte.

Waar Steenhuis zich nog diplomatiek uitdrukte, ging de verdediging van verdachte Oleg Poelatov er met een gestrekt been in. De advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck verweten het OM volledig voorbij te gaan aan het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is, totdat de rechter anders bepaalt.

In de animatie spreekt het OM consequent over ’daders’ in plaats van verdachten. Ook worden niet alleen feiten gepresenteerd, maar kleurt het OM die ook in, zeggen zij. „Overtuigingen van het OM worden gebracht als feiten. Ook onhoudbare verwijten die de verdediging uitvoerig heeft weerlegd.”

’Het OM heeft de publieke opinie gevormd’

De naam van Oleg Poelatov wordt in de animatie 44 keer genoemd. De inbreng van de verdediging wordt volledig genegeerd, zegt Ten Doesschate. „Het OM heeft welbewust de publieke opinie gevormd. Er is inmiddels een klimaat geschapen waarin een andere gedachte dan die van het OM over wat er is gebeurd niet meer zal worden aanvaard.”

Tijdens de zittingen ging het OM niet in op het pleidooi van de verdediging, maar op een „geridiculiseerde verbastering” ervan. Van een eerlijk proces is op die manier geen sprake meer, vindt de verdediging.

Ook hekelde Ten Doesschate uitspraken van een van de officieren van justitie in een interview, die de indruk zouden wekken „alsof een eventuele vrijspraak slechts betekent dat niet kan worden bewezen wat de verdachten wél hebben gedaan.

’Buk-raket zou mogelijk pure misleiding zijn geweest’

De advocaten vinden dat het OM gebrekkig onderzoek heeft uitgevoerd. Niet alleen naar de vraag welk projectiel precies vlucht MH17 heeft geraakt, maar ook naar de vraag of de tapgesprekken tussen de verdachten misschien verkeerd zijn uitgelegd.

Volgens de advocaten zijn de gesprekken waarin wordt gesproken over een Buk-raket mogelijk pure misleiding van de vijand geweest. En werd in het oorlogsgebied vaker rondgereden met niet-functionerende lanceerinstallaties om de vijand af te schrikken.

De advocaten zeggen dat niet is uitgesloten dat vlucht MH17 door een ander wapen is neergehaald dan door een Buk-raket. Het onderzoek is volgens hen te veel gericht geweest op uitsluitend dát scenario.

De verdediging kreeg het verwijt onvoldoende bewijzen te hebben geleverd voor een alternatief scenario, maar tegelijkertijd „verzette het OM zich met hand en tand” tegen een door de verdediging gevraagd onderzoek naar een alternatief scenario, aldus Van Eijck. Volgens hem reageerde het OM op veel onderbouwde standpunten in het geheel niet, of er werd gereageerd op stellingen die de verdediging helemaal niet poneerde.

Ten Doesschate en Van Eijck vinden dat Oleg Poelatov moet worden vrijgesproken. Het OM heeft tegen hem en de drie andere verdachten Sergey Dubinsky, Leonid Chartsjenko en Igor Girkin levenslange gevangenisstraffen geëist voor het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven.

