’Ik zal altijd voor Alex blijven strijden’

Peter Wiegmink: „Alex blijft toch mijn kleine broertje...” Ⓒ ANP

Rheden - Het is een klap in het gezicht van de familie Wiegmink. Nu het proces tegen een van de twee verdachten in de zogeheten Posbankzaak opnieuw moet worden gedaan, komt alle emotie weer in alle hevigheid boven. Peter Wiegmink, broer van de gruwelijk vermoorde Alex, is geraakt, maar ook strijdbaar.