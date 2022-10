NS: op meer trajecten korting in rustige trein na succesvolle proef

De troefkaart die gespeeld werd om meer passagiers buiten de drukke spitsuren te laten reizen, heeft op het testtraject Den Haag-Eindhoven de afgelopen maanden 4744 mensen verleid dat te doen.

De prijs voor het kaartje werd daarbij bepaald door de zogenoemde druktedata van de vervoerder. „We wilden met deze proef kijken in hoeverre reizigers door een hoge korting te bieden bereid zijn hun reisgedrag aan te passen. Op deze manier willen we dat treinen met veel lege stoelen beter worden benut, om daarmee drukke treinen te voorkomen”, zegt Tjalling Smit, binnen de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor treinkaartjes en abonnementen.

„We zijn erg tevreden over de pilot en hebben dan ook besloten dat we het NS Voordeel-ticket op het traject Den Haag-Eindhoven blijven aanbieden. We willen het zo snel mogelijk uitrollen op meerdere trajecten. Gemiddeld betaalden reizigers in de rustige trein 30 procent minder voor hun kaartje, maar er waren ook momenten dat het voordeel opliep tot wel 60 procent”, aldus Smit. „Dat laatste vooral na 20.00 uur, terwijl de korting tussen 10.00 en 12.00 uur zo rond de 40 procent ligt.”

’Nieuwe vormen’

„We proberen nieuwe vormen van kaartjes uit en willen er alles aan doen om de reiziger, na de coronapandemie, weer voor ons te winnen. En als ze daarbij voor een rustige trein kiezen, zien ze dat onmiddellijk terug in hun portemonnee”, stelt Smit.

„Anders dan met bijvoorbeeld een dalurenkaart is er geen abonnement nodig om van de korting gebruik te maken. Wel moet je het ticket minimaal een dag van tevoren aanschaffen. Je plant de reis in de NS-reisplanner en ziet per vertrektijd of reizen met korting mogelijk is en hoeveel je minder betaalt. Vervolgens koop je het ticket in de app en ontvang je een e-ticket met QR-code om te kunnen reizen.”