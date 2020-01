Mast stond in de auto na ongeluk Arnhem: ’Wonder dat ze nog leven’

Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - FC Eindhoven-talent Youri Roseboom (20) is in de nacht van vrijdag op zaterdag samen met vier andere jongens tussen de 18 en 21 jaar oud in het ziekenhuis beland, na een ernstig verkeersongeval in Arnhem. „De trolleymast waar ze tegenaan zijn geknald, stond op de plek van de achterbank van de auto. De wagen was er als het ware omheen gekruld. De voorbumper lag zeker honderd meter verderop”, vertellen omstanders.