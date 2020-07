’Portugese politie begint zoektocht naar lichaam Maddie McCann’

Cristian Brückner, de hoofdverdachte in de zaak Maddie McCann. Ⓒ Bild/ANP

LISSABON - De Portugese politie is naar verluidt op zoek gegaan naar het lichaam van het vermiste Britse meisje Maddie McCann. Er zouden zoektochten zijn uitgevoerd in putten in Vila do Bispo, 20 minuten rijden ten westen van Praia da Luz waar het kind in mei 2007 verdween.