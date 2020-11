Kunstwerk Banksy brengt 170.000 euro op bij veiling Zwolle

Het gaat om het werk ’Bird with Grenade’ uit 2002. Het werk is afkomstig uit de privécollectie van Jamie Wood, de zoon van Ron Wood, gitarist van de Rolling Stones.

Banksy zelf heeft het werk niet gecertificeerd. „Hij doet dat niet, omdat hij vindt dat zijn publieke werk op straat hoort en niet in de kunsthandel”, aldus eigenaar van Hessink’s Richard Hessink. De veilingmeester is blij met de verkoop. „We zijn blij dat het werk in Nederland is gebleven.”