Ontsnapte serval Reina eindelijk gevangen: ’Eind goed al goed’

Binnenland

Groot aantal labradors in beslag genomen in Tienhoven

Bij een broodfokker in Tienhoven heeft de dierenpolitie na meldingen bij het meldpunt 144 een groot aantal honden in beslag genomen. De gefokte labradors bleken achteraf regelmatig gezondheidsproblemen te hebben. Dit waren met name huidproblemen, gedragsproblemen, heupdysplasie of elleboogproblemen....